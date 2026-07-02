(ANSA) - REGGIO EMILIA, 02 LUG - Fermo convalidato e custodia cautelare in carcere per omicidio commesso per futili motivi, ma non con premeditazione. Lo ha deciso il Gip Francesco Panchieri, all'esito dell'udienza di Andrea Pellati, accusato di aver ucciso il pizzaiolo Raffaele Stipa, aggredito a coltellate nel suo locale di Reggio Emilia. Il giudice non ha quindi riconosciuto una delle due aggravanti contestate dalla Procura per il poco tempo passato tra il rifiuto della vittima di dare un'altra pizza gratis a Pellati, intorno alle 12, e il momento in cui quest'ultimo è ritornato nella pizzeria per aggredirlo, alle 22. (ANSA).