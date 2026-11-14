(ANSA) - PALERMO, 14 NOV - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Gaetano Alessandro Barreca, trovato senza vita, l'1 novembre, nella propria azienda agricola in contrada Rolica, a Gangi, rnel Palermitano. L'uomo era stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata. Dopo indagini i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana e del nucleo investigativo del Gruppo di Monreale, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Termini Imerese nei confronti di un 35enne ora accusato di omicidio volontario aggravato. Le indagini sono state coordinate dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo e dai pm Gianluca Pergola e Manfredi Lanza e sviluppate dai militari della Compagnia Carabinieri di Petralia Sottana e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Monreale, con il supporto specialistico del R.I.S. di Messina e con l'impiego, nelle attività di ricerca sul territorio, dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Sicilia". (ANSA).