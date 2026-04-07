(ANSA) - CREMONA, 07 APR - Si conoscevano e frequentavano lo stesso ambiente Hamza Salama, il 20enne egiziano ucciso ieri per strada a Crema, in provincia di Cremona, e il 17enne, anche lui straniero, che gli investigatori sospettano essere il suo assassino. Anche il minorenne, come la vittima, abita in un palazzo di edilizia popolare. Prima dell'aggressione a colpi di spranga, avvenuta ieri sera al quartiere di San Bernardino, la vittima e il ragazzo si erano affrontati a calci e pugni al parco Margherita Hack, dove si erano presumibilmente dati appuntamento per una resa dei conti legata a vecchie vicende. Poi, circa un'ora dopo, il 17enne avrebbe raggiunto l'egiziano in strada e lo avrebbe colpito con una spranga. (ANSA).