(ANSA) - FOGGIA, 06 LUG - Nove persone sono state arrestate questa mattina in provincia di Foggia perchè accusate di avere partecipato, con ruoli e compiti differenti, alla organizzazione e realizzazione di tre omicidi di mafia compiuti a Manfredonia e a Mattinata tra il 2011 ed il 2016. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Bari, è stata eseguita dai carabinieri del Ros e dal personale del comando provinciale di Foggia. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito della storica sanguinosa faida del Gargano che per anni ha visto scontrarsi i clan Romito-Lombardi-Ricucci con quello del Li Bergolis. Tre degli arrestati sono già condannati per associazione mafiosa nell'ambito dell'indagine Omnia Nostra del ROS (che ricomprendeva l'arco temporale dal giugno 2008 al luglio 2022), in quanto appartenenti al clan Romito-Lombardi-Ricucci. Per altri tre indagati il processo è ancora in corso. Due degli omicidi in questione, furono commessi con le modalità della lupara bianca, ovvero facendo sparire il corpo della vittima. Il terzo episodio invece, risalente al 2014, è un agguato armato di tipo mafioso. A supportare le indagini a carico degli indagati, oltre alle sentenze passate in giudicato, sono state le intercettazioni, rilievi ed accertamenti e le dichiarazioni convergenti di diversi collaboratori di giustizia, le immagini tratte dai sistemi di videoriprese, perquisizioni e sequestri. Quattro dei destinatari dell'odierno provvedimento cautelare si trovano attualmente già in carcere. Ulteriori particolari saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà in mattinata negli uffici della procura di Bari. (ANSA).