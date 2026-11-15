(ANSA) - PRAGA, 15 NOV - Migliaia di persone, tra le 350.000 e le 450mila secondo le stime degli organizzatori, si sono radunate oggi pomeriggio nella piazza di Letna a Praga per una manifestazione a sostegno dei media pubblici. Le cifre, confermate anche dalla polizia, indicano che si è trattato della più grande manifestazione nella Repubblica Ceca dalla 'rivoluzione di velluto' che nel 1989 ha fatto cadere il regime comunista nel Paese. Sul palco è stata ripetutamente ribadita la richiesta di abrogare la legge che abolisce i canoni di concessione per i media pubblici, la radio e la televisione ceca. Mikulas Minar, presidente dell'associazione 'Un milione di momenti per la democrazia' e uno dei principali organizzatori della protesta, ha presentato quattro richieste al governo tra cui il ritiro della legge sul finanziamento dei media, l'avvio di un dialogo con la popolazione e le dimissioni di Tomio Okamura (Libertá e democrazia diretta) dalla presidenza della Camera dei deputati. Pur dicendosi rispettoso del diritto della gente di protestare, il premier Andrej Babis non ha condiviso l'iniziativa e non considera 'giuste' le motivazioni della manifestazione. All'agenzia ceca Ctk, Babis ha poi annunciato che il governo abolirà i canoni. (ANSA).