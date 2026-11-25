(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Oltre 272mila ingressi già programmati nel 2025, una forte domanda di giovani e laureati e un mercato del lavoro in cui le competenze tecnologiche si intrecciano sempre più con quelle umanistiche e creative. È il quadro che emerge dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul sistema produttivo culturale e creativo italiano. Un settore che, anche di fronte alla diffusione dell'intelligenza artificiale, continua a puntare sull'ingegno umano, sulla creatività e sulle capacità relazionali, competenze fondamentali per l'innovazione e la competitività delle imprese. "Le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale stanno cambiando anche il mondo della cultura e della creatività", sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. "Per i giovani sarà sempre più importante saper utilizzare questi strumenti, senza rinunciare però a ciò che resta fondamentale: il pensiero critico, la sensibilità, la creatività e la capacità di comprendere le persone. È dall'incontro tra competenze tecnologiche e cultura umanistica che possono nascere le professionalità di cui le imprese hanno bisogno". I dati, al centro dell'approfondimento di Unioncamere a Job&Orienta, mostrano un sistema dinamico e in crescita. Secondo le rilevazioni Excelsior, nel 2025 le imprese culturali e creative hanno programmato oltre 272mila ingressi, distribuiti tra i quattro comparti che costituiscono il cuore del sistema: industrie culturali, industrie creative, patrimonio storico-artistico, performing arts e intrattenimento. Nel complesso, il settore conta oltre 62mila imprese con dipendenti, in aumento del 2,2% rispetto all'anno precedente, e più di 726mila dipendenti. Le imprese culturali e creative si distinguono dal resto dell'economia per la maggiore propensione a inserire giovani e personale altamente qualificato. Nel 2025, il 33,1% delle entrate programmate è rivolto agli under 30, oltre cinque punti percentuali in più rispetto alla media del totale delle imprese (27,5%). Ancora più marcata è la differenza nei livelli di istruzione richiesti. Nelle imprese culturali e creative, il 32,2% degli ingressi è destinato a laureati, quasi tre volte la quota rilevata nell'insieme delle imprese (11,6%). Anche la domanda di diplomati è superiore alla media: il 33,8% contro il 23%. (ANSA).