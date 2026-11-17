(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Dal Nobel Parisi a Garattini, da Roberto Burioni a Antonino Cartabellotta. Poi i presidenti di Siaarti, Simeu e Simi insieme ai primari che nel 2020 erano in prima linea per far fronte alla pandemia. Ma poi tantissimi, oltre 250, i camici bianchi che hanno apposto la loro firma in una lunga e dettagliatissima lettera - pubblicata da Il Foglio - ai presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, in cui accusano la commissione Covid di processi sommari agli esperti, di diffondere tesi antiscientifiche e di trattare con più riguardo i no vax che gli scienziati. Una lettera di protesta, certo, ma che chiede anche di intervenire chiedendo di ascoltare la voce di ricercatori e medici, tra i quali oltre cinquanta professori ordinari ed emeriti e oltre cinquanta direttori di reparto e di dipartimento. "La lettera - si legge - chiede un Vostro intervento istituzionale affinché sia verificato il corretto esercizio delle prerogative della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19. In particolare chiede di verificare il rispetto dovuto alle persone audite e alle procedure collegiali, la distinzione tra le dichiarazioni dei singoli commissari e le conclusioni ufficiali, e la trasparenza dei criteri con cui vengono valutate le prove scientifiche". Tutti e 250 i firmatari si dicono disponibili ad un eventuale incontro con La Russa e Fontana giudicando "un dovere etico e civile intervenire sulle modalità delle audizioni, perché esse sollevano gravi questioni relative all'uso delle prove scientifiche, al rispetto delle competenze e della persona degli esperti auditi, all'esercizio delle prerogative parlamentari e alla correttezza istituzionale delle procedure adottate". "Il comportamento di chi esercita poteri straordinari come quelli attribuiti a una commissione d'inchiesta - sottolinea la lettera - deve essere privo di qualunque elemento di faziosità e pregiudizio. Quei poteri devono infatti servire all'accertamento dei fatti e possono essere esercitati soltanto nel rispetto delle garanzie che li accompagnano". (ANSA).