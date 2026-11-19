(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Le uccisioni e mutilazioni costituiscono la quota più consistente delle violazioni sui bambini documentate negli ultimi vent'anni, con 171.712 casi verificati dal 2005. Oltre il 70% di questi episodi si è concentrato nel Territorio Palestinese occupato, in Afghanistan, Somalia, Siria e Yemen. I dati arrivano dall'ultimo rapporto Save the Children, che sottolinea che questi dati rappresentano solo la punta dell'iceberg, poiché la maggior parte delle violazioni contro i minori non viene verificata ufficialmente. Tra le gravi violazioni contro i bambini, la negazione degli aiuti umanitari registra la crescita più allarmante. I casi verificati sono aumentati da 509 nel 2015 a 8.322 nel 2025, oltre sedici volte in più in dieci anni. Nel solo 2025 ciò ha significato quasi un episodio verificato ogni ora. Più del 70% dei casi dei casi registrato lo scorso anno ha coinvolto bambini palestinesi. Oggi questa violazione rappresenta oltre un quinto di tutte quelle documentate dalle Nazioni Unite, rispetto a poco più del 2% nel 2015, risultando seconda soltanto a uccisioni e mutilazioni. Anche la violenza sessuale contro i bambini - spiega il rapporto - resta una realtà gravemente sottostimata. Nonostante le difficoltà nella denuncia dei casi, il rapporto registra 28.909 episodi verificati dall'inizio del monitoraggio. La Repubblica Democratica del Congo concentra quasi il 44% del totale, con 12.698 casi, seguita da Somalia e Ciad. Insieme, questi tre Paesi rappresentano circa il 70% di tutti i casi verificati. "I diritti e i bisogni dei bambini devono essere posti al centro delle decisioni che riguardano guerra, pace e sicurezza. Oltre vent'anni di monitoraggio delle violazioni hanno contribuito a rendere visibili gli orrori che i bambini subiscono e hanno creato la possibilità di prevenire ulteriori sofferenze. Questo lavoro deve essere protetto, sostenuto e tradotto in azioni concrete". Le parti in conflitto devono rispettare le regole della guerra e i responsabili delle violazioni devono essere chiamati a risponderne. Ma garantire la protezione dei bambini non è una responsabilità che ricade soltanto su chi combatte. Governi, donatori e aziende che hanno la possibilità di influenzare gli autori delle violazioni devono esercitare tale influenza attraverso pressioni diplomatiche e politiche. Se vogliamo davvero cambiare il destino dei bambini che vivono nelle zone di conflitto, dobbiamo mettere la loro protezione al primo posto e lavorare per la pace che meritano", sottolinea Inger Ashing, Direttrice generale di Save the Children International. (ANSA).