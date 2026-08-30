(ANSA) - VERBANIA, 30 AGO - È stata superata la soglia dei 1.400 partecipanti per la sfilata di domenica 6 settembre, l'evento clou del Raduno Internazionale dello Spazzacamino: "uomini neri" provenienti da ogni angolo del pianeta (due le new entry: Macedonia del Nord e Montenegro) celebreranno a Santa Maria Maggiore (VB) e in Valle Vigezzo il loro mestiere, che proprio in questo lembo remoto d'Italia, ha le sue radici più autentiche. Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre la valle ossolana - già conosciuta sulle carte geografiche del 1500 come "Valle degli spazzacamini" - sarà la cornice di una serie di appuntamenti che richiamano ad ogni edizione migliaia di turisti e visitatori, desiderosi di entrare in contatto con la vera storia dei numerosi spazzacamini, adulti ma anche bambini, che da qui partirono emigrando verso il Nord Europa. (ANSA).