(ANSA) - LUSSEMBURGO, 08 OTT - "Comincio a essere piuttosto stanco di questa discussione. Ogni volta che si presenta un problema sento sempre la stessa cosa: 'modifichiamo le regole fiscali'. Aggiungere debito al debito rende i problemi più grandi. Dobbiamo spendere meno e fare riforme. Fuggire dai problemi non è la soluzione". Lo ha detto il ministro delle Finanze olandese Eelco Heinen, arrivando all'Eurogruppo, sulle richieste di flessibilità fiscale avanzate da Italia e Grecia. Heinen si è detto "contrario" a clausole di salvaguardia sull'energia: "Le regole attuali prevedono alcune possibilità, ma sono temporanee" Poi bisogna tornare "in linea con le regole". (ANSA).