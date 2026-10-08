(ANSA) - BRUXELLES, 08 OTT - "Abbiamo ricevuto una richiesta di attivazione dall'Italia l'11 settembre e la nostra valutazione ha concluso che, nel caso dell'Italia, l'attivazione della clausola non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine. La nostra valutazione è positiva". Lo ha detto un portavoce della Commissione europea nel quotidiano briefing con la stampa a proposito della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (Nec) da parte dell'Italia. "Ora il fascicolo passa al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare il via libera definitivo, solo allora la clausola potrà essere ufficialmente attivata per l'Italia", ha aggiunto. (ANSA).