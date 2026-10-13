(ANSA) - ROMA, 13 OTT - L'Aula della Camera ha approvato con 219 voti a favore e 210 contrari la risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio che chiede di attuare "quanto indicato" dalla relazione al Parlamento 2026 annessa al documento programmatico di finanza pubblica" dando "adeguato rilievo agli interventi in materia di investimenti". Tra gli obiettivi, "porre in essere tutte le azioni per consentire il finanziamento di misure volte a tutelare il potere di acquisto delle famiglie, nel rispetto degli obiettivi di crescita della spesa netta delle amministrazioni pubbliche". Precluse le altre risoluzioni presentate dalle opposizioni. L'Aula della Camera ha anche approvato con 216 voti a favore e 116 contrari la risoluzione di maggioranza sul Dpfp che, tra le altre cose, impegna il governo "a prevedere, con la manovra di bilancio, interventi volti a sostenere il potere di acquisto delle famiglie e, in particolare, di quelle più fragili, a sostenere le imprese, anche mediante il ricorso agli strumenti volti a garantirne la sicurezza energetica e a finanziare gli investimenti, in particolare quelli infrastrutturali, avendo particolare riguardo agli effetti connessi all'aumento del prezzo dei materiali sui quadri economici". Precluse le altre risoluzioni. (ANSA).