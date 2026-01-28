(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Via libera della Camera dei deputati al disegno di legge in materia di valutazione della performance e sviluppo di carriera, proposto dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Il provvedimento, spiega il ministro, "segna una tappa fondamentale nel percorso di modernizzazione del settore pubblico, puntando a superare una logica burocratica per approdare a una per obiettivi al fine di offrire servizi sempre più efficienti agli utenti, cittadini e imprese". Il punto di partenza è il rinnovamento dell'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge di iniziativa governativa sulle disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. Il provvedimento, presentato da Zangrillo, ha ricevuto 147 voti a favore, e 90 contrari. Ora passa all'esame del Senato. (ANSA).