(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Con 80 voti favorevoli, 56 contrari e due astenuti l'aula del Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge sulla caccia. Il testo passerà ora alla Camera. Il provvedimento (a prima firma del capogruppo di FdI, Lucio Malan e condiviso dal resto della maggioranza) modifica l'attuale legge del 1992. Fra le novità, definisce la caccia come un'"attività utile alla conservazione e alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi" e i cacciatori diventano bioregolatori". Aumenta il numero di animali cacciabili o catturabili (tra le specie particolarmente protette non c'è più il lupo) e le aree di caccia consentite. (ANSA).