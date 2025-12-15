(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Oi vita mia, diretto e interpretato da Pio e Amedeo è il film italiano con il migliore incasso della stagione cinematografica. Un successo che ha già superato 7 milioni di euro di incasso complessivo dal debutto a oggi. Dopo l'ottimo esordio al botteghino, Oi Vita Mia continua a registrare numeri da record: al terzo weekend di programmazione il film ha incassato €1.138.691 e raggiunto un incasso complessivo di € 7.103.609, con 946.148 presenze (dati Cinetel), affermandosi come il film italiano campione di incassi di questa stagione cinematografica. Oi Vita Mia si conferma un vero fenomeno di pubblico, capace di conquistare le sale di tutta Italia grazie a una storia che unisce comicità, emozione e autenticità. Un racconto intenso e contemporaneo che parla a più generazioni, coinvolgendo giovani e meno giovani e trasformando ogni proiezione in un'esperienza condivisa. Nel cast di Oi vita mia, in sala dal 27 novembre, oltre a Pio e Amedeo anche Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo ed Emanuele La Torre. La sceneggiatura è di Pio D'Antini, Amedeo Grieco, Emanuele Licitra; prodotto da Lorenzo Mieli, Mario Gianani e Valentina Avenia; prodotto da Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli. E' una produzione da Our Films (una società del gruppo Mediawan), PiperFilm, in collaborazione con Netflix ed è distribuito da PiperFilm. (ANSA).