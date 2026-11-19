(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Piogge localmente abbondanti al Centro-Nord e sul versante tirrenico, accompagnate da forti venti di Libeccio con mareggiate sulle coste esposte e neve abbondante oltre i 1800-2000 metri sulle Alpi occidentali, tra il Monte Bianco e il Cervino. Sono queste in sintesi le previsioni per oggi secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Dal pomeriggio però il tempo migliorerà. "Avremo - afferma - una fase più asciutta tra venerdì e sabato prima di un nuovo peggioramento domenica". Domani sono previste ampie schiarite su gran parte del Paese, salvo residui piovaschi sul basso Tirreno e precipitazioni ancora nevose sulla Valle d'Aosta occidentale e sui rilievi alpini confinali. I venti soffieranno sostenuti di Libeccio e Ponente con raffiche di 45-60 km/h e i mari saranno molto mossi. Sabato 21 proseguirà la fase soleggiata e asciutta su quasi tutto il territorio, salvo isolati piovaschi in Valle d'Aosta e Campania e deboli spruzzate di neve oltre i 1800-2000 metri sui rilievi valdostani di confine. Domenica, invece, è in arrivo una nuova perturbazione che porterà condizioni instabili e a tratti perturbate con piogge diffuse al Centro-Nord, Sardegna e lungo la fascia tirrenica fino alla Campania. Il versante adriatico vedrà una nuvolosità più irregolare. Nel dettaglio: - Giovedì 19. Nord: mattina molto perturbata su Liguria di Levante e Pianura Padana in rapido spostamento verso il Nord-Est, miglioramento pomeridiano; neve abbondante sulle Alpi occidentali. Centro: piogge intense al mattino su Alta Toscana, Umbria e Lazio, schiarite dal pomeriggio sulla Toscana; burrasca di Libeccio, mareggiate. Sud e sulle Isole: piogge sull'Alta Campania e poi sul basso Tirreno, cieli poco nuvolosi sulla Sicilia. - Venerdì 20. Nord: ampie schiarite, salvo nevicate sulla Valle d'Aosta. Centro: bel tempo; venti occidentali sostenuti. Sud e Isole: residui piovaschi sul basso Tirreno, ampie schiarite sulle restanti aree. - Sabato 21. Nord: tempo soleggiato, salvo isolati piovaschi e deboli nevicate in quota sulla Valle d'Aosta. Centro: cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Sud e Isole: prevalenza di ampie schiarite. Tendenza: Domenica 22 Novembre nuova perturbazione atlantica con piogge diffuse al Centro-Nord, sulla Sardegna e sul versante tirrenico fino alla Campania, venti di Libeccio in rinforzo, neve sulle Alpi a quote più basse e sull'Appennino settentrionale. (ANSA).