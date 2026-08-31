(ANSA) - NEW YORK, 31 AGO - Oggi è l'ultimo giorno di Tim Cook nei panni di amministratore delegato di Apple. Dal primo settembre passa il timone a John Ternus, il 50enne entrato a far parte del team della progettazione di Apple nel 2001 e che è diventato vicepresidente della divisione nel 2013. Dal 2021 è parte della squadra dell'esecutivo di Cupertino. Ternus era considerato sia all'interno sia all'esterno della società il naturale successore di Cook. A lui viene riconosciuto il merito di aver guidato Apple attraverso importanti transizioni hardware, quali il passaggio ai chip progettati dalla stessa Cupertino per i Mac. (ANSA).