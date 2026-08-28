(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Il caldo fa registrare un altro picco nella giornata di oggi, ma si profila una sua attenuazione nel weekend, con l'eccezione di Sicilia e Calabria: questo quanto emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Oggi sono 9 i bollini rossi, cioè con il massimo livello di rischio caldo: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Già domani in rosso saranno solo 6 delle 27 città monitorate: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E domenica si ridurranno ancora, a 4 centri urbani: Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Netto il calo anche dei bollini arancioni (rischio solo per i più fragili), oggi ben 11: Ancona, Bologna, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Domani gli arancioni saranno solo 3 (Civitavecchia, Perugia e Viterbo) mentre domenica spariranno. Proprio domenica il caldo sembra che sarà messo alle spalle in buona parte del Paese: ben 16 i bollini verdi (nessun rischio caldo per la popolazione), contro i 7 gialli (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore). Si tratta di Bari, Campobasso, Civitavecchia, Latina, Napoli, Perugia e Roma. (ANSA).