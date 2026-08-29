(ANSA) - CAMPONOGARA (VENEZIA), 29 AGO - Lutto regionale in Veneto per l'ultimo saluto a Tania Terrin, la 39enne strangolata dall'ex compagno Dino Keber lo scorso 15 agosto a Camponogara, nel Veneziano. I funerali si celebrano dalle ore 15.30 nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo, nel piccolo Comune in cui la donna viveva ed è stata uccisa. Nel piazzale si stanno già raccogliendo cittadini e giornalisti, in attesa dell'arrivo del feretro. Tania aveva già denunciato l'ex fidanzato lo scorso aprile dopo un primo tentativo di strangolamento a seguito dell'interruzione della loro relazione. Keber, che in passato era già stato querelato da altre tre donne per episodi analoghi, aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Venezia. Dopo l'omicidio della 39enne, l'uomo si è tolto la vita a sua volta, impiccandosi nella sua abitazione a Dolo, sempre nel Veneziano. (ANSA).