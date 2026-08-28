(ANSA) - ROMA, 28 AGO - Un venerdì rovente con con picchi anche a 42-44°C e qualche temporale al Nord. Ma fortunatamente nel weekend è previsto un lieve miglioramento. E' quanto afferma Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Oggi - sottolinea - si registreranno temperature di 10°C sopra le medie". La situazione sarà critica in Sardegna e Sicilia, dove si toccheranno i 45°C, con alcuni modelli matematici che non escludono punte estreme di 48°C. Anche Calabria, Puglia e Campania supereranno i 40°C, mentre la Capitale si assesterà su un soffocante picco di 39°C. Nel contempo temporali di forte intensità si abbatteranno sulle Alpi, partendo dai settori occidentali per poi spostarsi verso il Triveneto, con scrosci improvvisi che sconfineranno anche sulle alte pianure padane a nord del fiume Po. Domani le massime al Centro-Nord subiranno un calo di 3-4 gradi, flessione che raggiungerà il Sud soltanto domenica. Nel dettaglio: - Venerdì 28. Al Nord: temporali forti su Alpi e Prealpi e locali pure in pianura. Al Centro: soleggiato con caldo eccezionale. Al Sud: sole con caldo eccezionale fino e oltre i 44°C. - Sabato 29. Al Nord: sole, meno caldo; qualche temporale sulle Dolomiti. Al Centro: sole, qualche isolato acquazzone sui rilievi, meno caldo. Al Sud: sole e caldo eccezionale. - Domenica 30. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, meno caldo. Al Sud: soleggiato e un po' meno caldo. - Tendenza: leggera flessione termica anche al Sud, perturbazione tra martedì e mercoledì al Centro-Nord poi di nuovo caldo. (ANSA).