(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Retribuzioni più basse, maggiore impatto dei carichi di cura e percezioni differenti sulle opportunità di carriera: sono alcuni degli elementi che emergono dalla ricerca "Il costo invisibile dell'informazione", realizzata da Ordine dei giornalisti del Piemonte in collaborazione con l'Università di Torino (Cirsde) su un campione volontario di 234 professioniste e professionisti. "I dati non possono restare soltanto una fotografia - dichiara Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte -. Il prossimo passo sarà quello di condividere questo percorso con gli altri Ordini regionali, promuovendo un confronto e uno scambio di buone pratiche a livello nazionale". Tra i risultati della ricerca, emerge che il 35,6% delle giornaliste dichiara una retribuzione annua lorda inferiore a 20.000 euro, contro il 27,3% dei colleghi uomini. Nella fascia superiore ai 40.000 euro si colloca il 18,5% delle donne e il 23,9% degli uomini. Il 24,7% delle donne segnala inoltre un peggioramento della propria retribuzione negli ultimi cinque anni, rispetto al 14,8% degli uomini. La ricerca evidenzia anche una distribuzione diseguale dei carichi di cura. Ha usufruito del congedo parentale il 22,6% delle donne e il 3,4% degli uomini; ha richiesto permessi per assistenza a familiari il 21,9% delle donne e l'8% degli uomini. Le differenze emergono anche nelle percezioni: su una scala da 1 a 10, le donne valutano in media 4,4 le pari opportunità di carriera, contro 6,3 degli uomini. Le giornaliste esprimono inoltre una percezione più marcata del divario retributivo e una valutazione meno positiva delle misure aziendali di sostegno e conciliazione. "La disparità di genere nel giornalismo non è soltanto una questione di opportunità, ma riguarda concretamente salari, diritti, stabilità occupazionale e possibilità di conciliare lavoro e vita personale", dice Silvia Garbarino, segretaria dell'Associazione Stampa Subalpina. "L'obiettivo che ci siamo dati, di concerto col sindacato piemontese - aggiunge Carla Piro Mander, consigliera dell'Ordine e ideatrice della ricerca - è dialogare con le aziende editoriali per capire come sia possibile migliorare questi aspetti della professione". (ANSA).