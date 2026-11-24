(ANSA) - ROMA, 24 NOV - La maggioranza sottoscrive un odg unitario sugli ebook al decreto scuola. Il testo punta ad "avviare tempestivamente" un "confronto tecnico" con le associazioni degli editori e con i rappresentanti a vari livelli del mondo della scuola. Impegna" l'esecutivo anche "ad escludere le scuole primarie dall'applicazione della norma" in quanto "i libri di testo sono già forniti gratuitamente". Per le medie l'impegno è a "condizionare l'applicazione dell'obbligo" a "conclusione del confronto tecnico", adottando in occasione del Milleproroghe "le necessarie disposizioni normative volte prevedere un differimento". Per le superiori e l'università, si chiede di inserire nel prossimo Milleproroghe la previsione che "gli editori possano applicare le disposizioni" entro "un anno dall'entrata in vigore della norma". (ANSA).