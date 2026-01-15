(ANSA) - PARIGI, 15 GEN - Il tasso di occupazione e di attività nella zona Ocse sono rimasti ad un livello record anche nel terzo trimestre 2025: è quanto riferisce in una nota la stessa Ocse precisando che il tasso di occupazione è rimasto stabile, al livello record 70,3%, invariato rispetto ai tre mesi precedenti. Anche il tasso di attività (delle persone di un'età compresa tra i 15 e i 64 anni) è rimasto ad un livello record del 74,1%. Quanto all'Italia, il tasso di occupazione è rimasto stabile al 62,5%, invariato rispetto al secondo trimestre. Mentre il tasso di attività, scrive l'Ocse, "è stato tra i più deboli" della zona Ocse, inferiore al 70% (per l'Italia 66,7), come Turchia, Messico e Costa Rica. (ANSA).