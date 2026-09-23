(ANSA) - PARIGI, 23 SET - "La crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve che hanno permesso di attutire lo shock energetico si stanno esaurendo": questo l'avvertimento lanciato dal segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, nel giorno della presentazione a Parigi delle Prospettive economiche intermedie dell'Ocse."La crescita è più debole rispetto all'anno scorso e l'inflazione è tornata a salire", avverte Cormann, aggiungendo che "i Paesi devono indirizzare gli aiuti verso chi ne ha più bisogno e riportare la spesa pubblica su un percorso sostenibile. Devono inoltre gettare le basi per una crescita a lungo termine attraverso competenze più solide,approvvigionamenti energetici più diversificati e una più rapida adozione dell'IA". (ANSA).