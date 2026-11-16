(ANSA) - ROMA, 16 NOV - In Italia, il reddito reale pro capite delle famiglie ha registrato un calo dell'1% nel secondo trimestre del 2026, a fronte di un'espansione dello 0,4% nel primo trimestre. Tale flessione è stata determinata dall'inflazione, attestatasi all'1,4%, e da una riduzione delle prestazioni sociali nette. E' quanto risulta dai dati Ocse che indicano, nella media dei Paesi, un calo dello 0,1%. Tra i 20 paesi per i quali sono disponibili dati, 12 hanno registrato una crescita del reddito reale pro capite delle famiglie, mentre 8 hanno riportato una contrazione. Nell'ambito delle economie del G7, la crescita del reddito reale pro capite delle famiglie è scesa dallo 0,4% allo 0,0% nel secondo trimestre del 2026. (ANSA).