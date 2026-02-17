(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Stefano Scarpetta è stato nominato capo economista dell'Ocse e assumerà le sue funzioni dall'1 aprile. Lo rende noto un comunicato della stessa Ocse precisando che Scarpetta gode di "una reputazione internazionale eccezionale come economista di spicco, costruita in oltre tre decenni di servizio". Dal 2013 ha guidato la direzione Ocse per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari Sociali. Ha inoltre ricoperto il ruolo di sous-sherpa per il G7 e il G20 su questioni di politiche occupazionali e sociali. Come capo economista, Scarpetta guiderà il dipartimento di economia dell'Ocse nella realizzazione di analisi rigorose basate su prove concrete, benchmarking internazionale e consulenza politica specifica per ciascun Paese. Il lavoro del dipartimento supporta i responsabili politici nel promuovere una crescita economica sostenibile, ampliare le opportunità di impiego e migliorare il tenore di vita in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. Durante tre decenni all'organizzazione internazionale, Scarpetta "ha costantemente dimostrato una leadership eccezionale, una profonda competenza nell'analisi economica e nella politica, con un impegno a promuovere la missione dell'Ocse e gli interessi collettivi dei suoi membri e partner", ha affermato il Segretario Generale dell'Ocse, Mathias Cormann. Ha iniziato la sua carriera all'Ocse nel 1991 ed è diventato economista senior nel dipartimento di Economia nel 1995. Dal 2002 al 2006 ha lavorato presso la Banca Mondiale come consulente per il mercato del lavoro ed economista principale prima di tornare al dipartimento di Economia dell'Ocse nel 2006. Laureato all'Università di Roma, Scarpetta ha conseguito anche un Master of Science in Economia presso la London School of Economics and Political Science e un dottorato in Economia presso l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), (ANSA).