(ANSA) - PARIGI, 04 MAR - Per l'Italia è "importantemantenere una traiettoria di bilancio credibile" e una "politica monetaria credibile": lo ha detto il direttore per gli affari finanziari dell'Ocse, Carmine Di Noia, rispondendo a una domanda dell'ANSA sulla situazione del debito dell'Italia. Il rapporto tra debito e Pil dell'Italia è "elevato" il secondo più alto della zona Ocse, ha ricordato Di Noia nel corso della conferenza stampa di presentazione a Parigi dell'Oecd Global Debt Report, aggiungendo tuttavia che c'è una "traiettoria" di risanamento e il Paese ''è per il secondo anno in avanzo primario" (il valore che esprime le entrate meno le uscite, escluso il pagamento interessi. ndr). Tocca 109 mila miliardi di dollari il debito obbligazionario mondiale che ora rappresenta il 93% del Pil mondiale, in aumento rispetto all'81% del 2015. E' quanto si legge nel Rapporto sul debito globale 2026 Ocse. Il rapporto prevede che i prestiti aumenteranno ulteriormente nel 2026, a 29mila miliardi dai 27mila del 2025, "trainati dal crescente fabbisogno di finanziamenti sovrani e dal crescente ricorso del settore aziendale ai mercati del debito". Il rapporto evidenzia inoltre cambiamenti significativi nella base degli investitori obbligazionari, in particolare il crescente ruolo di investitori più sensibili ai prezzi e con maggiore leva finanziaria, che potrebbero rendere i mercati più vulnerabili agli shock. (ANSA).