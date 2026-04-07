(ANSA) - ROMA, 07 APR - Da domani, 8 aprile, le compagnie assicurative saranno obbligate a mettere a disposizione dei propri clienti il modulo Cai (costatazione amichevole di incidente) in formato digitale. Lo ricorda Aiped, l'associazione italiana periti estimatori danni, che ha partecipato all'iter avviato dall'Ivass per introdurre in Italia il modulo. In base al regolamento Ivass, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, "le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica". Il modulo redatto su documento informatico è sottoscritto con i requisiti di sicurezza stabiliti per la firma elettronica avanzata dal regolamento eIDAS, dal codice dell'Amministrazione digitale e dai relativi provvedimenti attuativi. Saranno però gli automobilisti a scegliere se ricorrere al tradizionale documento cartaceo oppure utilizzare il formato digitale tramite app o web. Il presidente di Aiped, Luigi Mercurio, ha infatti spiegato: "La digitalizzazione totale del modulo di denuncia di sinistro avrebbe comportato conseguenze per gli automobilisti, complicando loro la vita e limitando l'accesso a quegli utenti che hanno meno dimestichezza con gli strumenti digitali e informatici". (ANSA).