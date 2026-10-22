(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Le forze armate statunitensi e israeliane stanno elaborando "piani specifici" per riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato americane del 3 novembre: lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi e altre fonti informate a riguardo. Stando a questa testata, i probabili obiettivi di questa potenziale nuova offensiva comprenderebbero infrastrutture energetiche iraniane, impianti nucleari e arsenali di missili e droni. Tuttavia, aggiunge il Ny Times, ad ora non è certo che il presidente Usa Donald Trump autorizzerà tali nuovi attacchi. Gli Usa, riporta ancora il giornale americano, in queste settimane stanno radunando in Medio Oriente un "enorme arsenale", che dovrebbe essere pienamente operativo entro inizio novembre. Anche se nel frattempo continuano i movimenti diplomatici, con negoziatori Usa che puntano a "fare leva" sulla minaccia di nuovi attacchi per portare l'Iran a cedere rispetto alle richieste statunitensi riguardanti la questione nucleare. Funzionari iraniani, spiega ancora il Ny Times, hanno pronosticato che Teheran potrebbe rispondere a nuovi raid sul proprio territorio "ampliando gli obiettivi al di là di navi commerciali e infrastrutture energetiche della regione" e mettendo nel mirino anche "centri di elaborazione dati e i cavi sottomarini per Internet". (ANSA).