(ANSA) - WASHINGTON, 03 APR - Gli Usa hanno confermato l'abbattimento di un caccia americano sui cieli dell'Iran. Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi, in quello che è il primo episodio del suo genere a danno degli Stati Uniti dall'inizio della guerra contro l'Iran del 28 febbraio. Il destino dell'equipaggio rimane incerto, mentre i funzionari americani sono alle prese per organizzare un'operazione di ricerca e salvataggio prima che l'Iran possa raggiungere gli eventuali superstiti. Anche i media di Stato iraniani hanno confermato l'abbattimento di un jet. (ANSA).