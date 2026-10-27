(ANSA) - NEW YORK, 27 OTT - L'amministrazione Trump sta valutando la revoca delle sanzioni contro il principale fondo d'investimento della Russia, il Russian Direct Investment Fund, considerato da tempo dai funzionari americani come uno dei più potenti strumenti di influenza internazionale di Mosca. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti. Il fondo, guidato da Kirill Dmitriev, era stato sanzionato dall'amministrazione Biden poco dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. Allora era stato defenito un "fondo nero" emblematico della "più ampia cleptocrazia russa". (ANSA).