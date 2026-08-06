(ANSA) - WASHINGTON, 06 AGO - Per la prima volta un gruppo di scienziati ha utilizzato l'intelligenza artificiale per creare nuovi tipi di virus, alimentando speranze di progressi in campo medico ma sollevando al contempo la preoccupante possibilità che, un giorno, tale tecnologia possa essere impiegata per ideare patogeni pericolosi. Lo riporta il New York Times. La creazione di virus in laboratorio non è una novità. Ma il nuovo studio pubblicato sulla rivista Science dall'Arc Institute, di Palo Alto, va oltre. Gli scienziati sono riusciti ad addestrare l'intelligenza artificiale a riconoscere schemi di Dna presenti in natura per rielaborarli e produrre virus. (ANSA).