(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Due mesi prima dell'invasione dell'Ucraina all'inizio del 2022, la Russia aveva avanzato una serie di richieste, tra cui il ritiro delle truppe Nato dalle posizioni occupate nel 1997, prima che l'alleanza occidentale si espandesse verso i confini della Russia. Ora, nei negoziati di questa settimana, i russi hanno riproposto quella posizione, in alcuni casi parola per parola. Lo scrive il New York Times, che ha ottenuto una copia di un documento fatto circolare dai funzionari russi. Le richieste della Russia affinché la Nato ritiri le proprie forze dal fianco orientale in Polonia e nei Paesi baltici pongono la questione della sicurezza europea al centro dei negoziati sull'Ucraina. E chiariscono l'obiettivo che si cela dietro le dichiarazioni pubbliche di Putin. Il leader russo ha ripetutamente insistito sul fatto che quelle che definisce le "cause profonde" della guerra - le ampie rimostranze della Russia sia nei confronti della Nato che dell'Ucraina - debbano essere affrontate prima di cessare le ostilità. Il documento sottolinea inoltre come gli incentivi economici offerti a Putin dagli inviati di Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, non abbiano ancora portato a concessioni da parte di Mosca. Il documento russo, datato 10 novembre, fornisce nuovi dettagli sulla linea dura assunta dal Cremlino nei colloqui di questa settimana ad Abu Dhabi. Il documento rappresenta la posizione iniziale della Russia e, secondo due persone coinvolte nei colloqui i funzionari russi presenti ai negoziati hanno segnalato che Putin potrebbe ancora mostrarsi flessibile. I funzionari russi ad Abu Dhabi hanno chiarito di considerare la Guerra Fredda e il Patto di Varsavia come un modello per l'Europa al termine della guerra in Ucraina. I russi hanno sostenuto ad Abu Dhabi che le separate aree di influenza statunitensi e sovietiche dell'epoca, e le comunicazioni e gli accordi che ne derivavano, in realtà riducevano il rischio di conflitto. Gli americani però hanno esortato i russi a guardare al futuro. (ANSA).