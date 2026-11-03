(ANSA) - WASHINGTON, 03 NOV - Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che indicano che l'Iran sta valutando il ricorso ad armi chimiche contro i suoi avversari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali le informazioni hanno spaccato l'amministrazione. Alcuni infatti le hanno accolte in modo allarmato, altri invece con grande scetticismo convinto che rientrino nella campagna di pressione di Benyamin Netanyahu per convincere Donald Trump a riprendere i combattimenti. (ANSA).