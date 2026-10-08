(ANSA) - NEW YORK, 08 OTT - Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di tre giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato. (ANSA).