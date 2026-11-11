(ANSA) - WASHINGTON, 11 NOV - Jensen Huang, il ceo di Nvidia sotto indagine per una relazione con una donna identificata dall'intelligence americana come una spia cinese, ha avuto un rapporto extraconiugale anche con una dirigente che lavorava sotto la sua diretta supervisione. È quanto riferiscono cinque persone dell'azienda al New York Times. Si tratta di Kmberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario. Secondo il codice di condotta di Nvidia, i dipendenti devono "evitare situazioni in cui le proprie azioni possano creare conflitti", incluse le "relazioni personali". Huang e la 48enne Powell, anche lei sposata, sono stati ripresi in un video mentre si scambiavano effusioni presso un hotel di San Jose, in California, in occasione di una conferenza dell'azienda tenutasi a marzo. (ANSA).