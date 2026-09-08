(ANSA) - NEW YORK, 07 SET - I cittadini di New York sono stati ingannati sulla qualità dell'aria dopo gli attacchi dell'11 settembre. Lo riporta il New York Times citando alcuni documenti. Le autorità aveva assicurato dopo l'attacco che l'aria era respirabile nell'area delle Torri Gemelle. Ma dieci mesi dopo l'incidente, le autorità sanitarie riscontravano ancora tracce di amianto fino a un chilometro di distanza da Ground Zero. I documenti sembrano avvalorare l'ipotesi che ai cittadini sia stato ordinato di tornare nell'area prima che fosse sicura, esponendo potenzialmente lavoratori e residenti a sostanze tossiche pericolose. (ANSA).