(ANSA) - WASHINGTON, 11 SET - L'impresa incaricata della ristrutturazione della Lincoln Memorial Reflecting Pool, la grande vasca di fronte al Lincoln Memorial, ha comunicato all'amministrazione Trump che il distacco e la rottura del nuovo rivestimento blu della vasca sono stati causati da errori nella sua esecuzione dei lavori e da difetti nel piano di riparazione, e non da atti vandalici. Lo riporta il New York Times, sulla base dell'esame di alcuni documenti governativi esaminati. Il presidente americano Donald Trump ha più volte attribuito i danni al rivestimento della vasca, caratterizzato da una tonalità di blu ispirata alla bandiera americana, all'azione di vandali armati di coltelli o taglierini, anche dopo che il Dipartimento di Giustizia aveva ritirato le accuse mosse contro alcune persone sospettate di aver vandalizzato il monumento nazionale. Tuttavia, i documenti, di cui non si era avuta notizia in precedenza, chiariscono che l'appaltatore, la Atlantic Industrial Coatings, ha riscontrato problemi sia nella fase di progettazione sia in quella di esecuzione. La documentazione include, nel complesso, i rapporti inviati dall'azienda al governo, gli aggiornamenti quotidiani sull'avanzamento dei lavori redatti dal National Park Service negli ultimi due mesi. La Atlantic ha ammesso i propri errori in un rapporto del 14 agosto, fornendo poi ulteriori dettagli il 2 settembre. Il Dipartimento di Giustizia, che a inizio luglio aveva incriminato diverse persone per atti vandalici contro la vasca, ha avviato le procedure per l'archiviazione dei procedimenti il 31 luglio. (ANSA).