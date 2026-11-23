(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Gli Stati Uniti hanno monitorato i contatti di Alice Huang con l'agenzia di spionaggio cinese durante lo scandalo Nvidia. Lo scrive il New York Times. Secondo alcune fonti dell'intelligence, la donna al centro dello scandalo dei chip per l'Ia sarebbe stata in contatto con il Ministero della Sicurezza di Stato cinese durante il periodo in cui aveva una relazione con Jensen Huang. Secondo diverse fonti, la donna è rimasta in contatto con un funzionario della principale agenzia di spionaggio cinese per oltre un anno, dalla primavera del 2025 fino all'autunno di quest'anno. Trump, messo al corrente, minimizzò, scrive ancora il Nyt. Secondo quanto riferito da alcune fonti, le agenzie di intelligence avrebbero anche raccolto prove del fatto che il socio in affari della signora Huang, Kang Wei, spesso presentato come suo marito, lavorasse per la stessa agenzia di spionaggio. L'entità e la tempistica precisa dei contatti della signora Huang con l'agenzia, così come il lavoro del signor Kang per lo stesso servizio di intelligence, non erano state precedentemente rese note. Questi dati corrispondono non solo al periodo in cui il capo di Nvidia portava avanti la relazione extraconiugale, ma anche, almeno in parte, al periodo in cui la società della signora Huang, Megaspeed, stava acquisendo grandi quantità di chip Nvidia avanzati, che si sospetta siano stati introdotti clandestinamente in Cina. Gli alleati dell'ex Ceo, incluso il presidente Trump, hanno cercato di minimizzare lo scandalo e hanno messo in dubbio che la signora Huang stesse spiando. Ma le nuove informazioni rivelate sottolineano i continui contatti che aveva con il Ministero della Sicurezza di Stato. Inizialmente, Jensen Huang aveva descritto la sua relazione come una normale interazione con una cliente d'affari. Ha ammesso la relazione solo dopo che il Times ha rivelato il mese scorso che la donna era stata identificata dagli Stati Uniti come un agente dei servizi cinesi e che il Ceo di Nvidia era stato intercettato tramite sorveglianza elettronica. Prima che lo scandalo venisse alla luce, i consiglieri del signor Trump gli avevano riferito in almeno due occasioni che l'intelligence statunitense aveva scoperto i legami della signora Huang con l'agenzia di spionaggio cinese e che lei aveva una stretta relazione con il signor Huang quando questi era ancora a capo di Nvidia. Ma il presidente minimizzò e chiarì di non voler intervenire nella questione. Trump considerava Huang un prezioso alleato e Nvidia essenziale per la salute dell'economia e del mercato azionario americani. Trump ha affermato che nessuno nel suo governo gli ha comunicato alcuna informazione che indicasse che la signora Huang fosse un'agente dei servizi segreti cinesi. Di fatto, la sua amministrazione monitorava i contatti della signora Huang con l'agenzia di spionaggio cinese da oltre un anno. (ANSA).