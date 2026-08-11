(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Maxialleanza tra Nvidia e i big della finanza globale per finanziare infrastrutture di intelligenza artificiale. Il colosso dei semiconduttori ha annunciato una partnership strategica con sei tra i maggiori player di Wall Street, del calibro di Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs e KKR, con l'obiettivo di mobilitare oltre 500 miliardi di dollari. L'operazione mira a creare piattaforme di finanziamento dedicate per offrire accesso a risorse finanziarie su vasta scala e a tassi competitivi per i clienti di Nvidia, accelerando la realizzazione di data center, infrastrutture energetiche e "fabbriche di IA" in tutto il mondo. "Stiamo riunendo i principali fornitori di capitale a lungo termine a livello mondiale per garantire in modo indipendente l'infrastruttura di intelligenza artificiale", ha dichiarato l'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang. Nell'annuncio dell'iniziativa è specificata la cifra, ma mancano dettagli sui tempi e sulla struttura del finanziamento. I dirigenti hanno indicato che si concentreranno sul finanziamento tramite debito per fornire accesso alla potenza di calcolo ai clienti più importanti di Nvidia e che sono già in corso numerose trattative che rientrerebbero in questo impegno. (ANSA).