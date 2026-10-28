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(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Torna il taglio delle accise sul gasolio fino al 7 novembre. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede una riduzione di 632,90 euro per mille litri. "Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, per il periodo dal 28 ottobre 2026 al 7 novembre 2026, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio", si legge, "e' rideterminata nella misura di 632,90 euro per mille litri". In pratica 4 centesimi circa al litro che diventano circa 4,9, iva compresa. Per la copertura si provvede con "con quota parte, pari a 38,7 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° settembre al 30 settembre 2026 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto. (ANSA).