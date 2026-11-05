(ANSA) - TRIESTE, 05 NOV - Sono in corso da questa mattina nuove operazioni di controllo e sgombero nei magazzini del Porto Vecchio di Trieste, area in cui nella notte tra domenica e lunedì è divampato un incendio e due giovani, un cittadino marocchino di 23 anni e una cittadina italiana di 21, sono morti. Il servizio straordinario - rende noto la Questura - è stato stabilito nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il dispositivo è composto da polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale con il supporto di contingenti di rinforzo, sotto il coordinamento tecnico operativo della Questura di Trieste: "Verrà verificata la posizione amministrativa degli stranieri rintracciati - riporta la nota - per poterli inserire nel sistema dell'accoglienza a cura della Prefettura. Al termine delle attività, i luoghi verranno messi in sicurezza e vigilati". Nella zona dell'intervento sono state rintracciate circa 50 persone. Di queste, 15 migranti provengono da altre città, dove già avevano un appuntamento nelle rispettive questure, mentre circa 20 sono in possesso di titoli rilasciati dalla Questura di Trieste. Per gli altri, conclude la nota, si sta procedendo alla verifica delle rispettive posizioni. I controlli hanno riguardato anche alcuni stabili nei pressi del Magazzino 18, edificio in cui era divampato il rogo. (ANSA).