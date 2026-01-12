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(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Nuovo record per l'oro sopra quota 4.600 dollari a seguito dell'inchiesta penale a carico del presidente della Fed Jerome Powell, vista come una minaccia all'indipendenza della Banca Centrale Usa. Il metallo prezioso segna un rialzo dello 0,65% a 4.625 dollari l'oncia, toccando un nuovo record, così come l'argento, che sale dell'1,57% a 85,57 dollari l'oncia. Si indebolisce invece il dollaro che cede lo 0,38% a 85,6 centesimi di euro e lo 0,54% a 74,19 penny. (ANSA).