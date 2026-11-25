(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Nuovo record per Minerva, il chatbot che parla italiano e il primo al mondo a parlare una lingua nazionale ora sa affrontare problemi complessi attraverso processi di ragionamento prima di formulare una risposta. La nuova versione si chiama Minerva E ed è l'evoluzione di ChatMinerva, il modello linguistico di grandi dimensioni (Llm) rilasciato a novembre 2024. Come il suo predecessore, Minerva E è stato realizzato alla Sapienza Università di Roma dal gruppo Natural Language Processing (Nlp) diretto da Roberto Navigli, professore di Intelligenza Artificiale alla Sapienza, in collaborazione con lo spin-off universitario Babelscape. Addestrato sul supercomputer Leonardo di Cineca, Minerva E è disponibile in versione preview su chatminerva.org, dà risposte più strutturate rispetto al modello precedente, ha migliore capacità di ragionamento, maggiore conoscenza delle lingue europee e della cultura italiana e può analizzare testi della lunghezza di un libro. "L'intelligenza artificiale non deve soltanto parlare la nostra lingua, ma deve anche conoscere la nostra cultura, le nostre istituzioni e il contesto in cui viviamo, con un focus sul nostro Paese", sottolinea Navigli, responsabile scientifico del progetto. "Con MinervaE - aggiunge - riduciamo la dipendenza dai modelli stranieri e possiamo affrontare compiti complessi che richiedono ragionamento, calcoli matematici o coding". La novità principale è l'introduzione di capacità di reasoning, ossia di sviluppare passaggi intermedi di ragionamento durante una fase preliminare di analisi del problema, prima di dare la risposta finale. Questo "costituisce un passaggio fondamentale", osserva Navigli. "Minerva non si limita più a generare una risposta, ma - prosegue - può scomporre il problema in passaggi intermedi per arrivare a una soluzione migliore. Questo è il punto di partenza per la ricerca di frontiera sull'IA neurosimbolica che stiamo portando avanti alla Sapienza e in Babelscape". Un'altra novità è l'architettura del modello: chiamata 'Mixture of Experts' (MoE), combina una maggiore capacità con un utilizzo più efficiente delle risorse computazionali. Per questo, dei 20 miliardi di parametri di Minerva E, solo 3 miliardi possono essere attivati di volta in volta, in base alle informazioni da elaborare. "La vera sfida non è costruire modelli sempre più grandi a qualsiasi costo, ma ottenere il massimo dalle risorse computazionali disponibili e rendere la tecnologia sostenibile", rileva Navigli. "È una direzione particolarmente importante - conclude - per chi, come noi, vuole contribuire allo sviluppo di un'IA italiana ed europea competitiva, ma soprattutto aperta". (ANSA).