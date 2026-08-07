(ANSA) - VERONA, 07 AGO - Momenti di apprensione oggi a Gardaland per un incendio divampato all'esterno del parco di Castelnuovo del Garda (Verona), a pochi metri da alcune attrazioni. Le fiamme si sono sprigionate da una cabina di un gruppo elettrogeno, provocando una colonna di fumo. Per sicurezza le attrazioni più vicine, come Shaman, Blue Tornado e Colorado Boat, sono state temporaneamente chiuse. Sono intervenute le squadre degli addetti del parco divertimenti e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. In seguito la viabilità, ovvero i camminamenti interni, sono stati riaperti. Sono in corso di accertamento le cause che hanno innescato le fiamme. Solo 10 giorni fa, un altro incendio, questa volta all'interno del parco, aveva provocato danni e creato paura sempre a Gardaland nella zona far-west, causando la chiusura fino al giorno seguente dell'attrazione Raptor. (ANSA).