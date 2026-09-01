(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - Un nuovo caso di virus Dengue è stato segnalato a Udine dall'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Lo rende noto il Comune, annunciando che il sindaco Alberto Felice De Toni ha firmato oggi un'ordinanza contingibile e urgente che dispone l'esecuzione di un intervento straordinario di disinfestazione nell'area di viale Giuseppe Duodo. Le operazioni - informa il Comune - interesseranno le aree pubbliche e private comprese entro un raggio di 200 metri dall'abitazione in cui risiede la persona affetta da Dengue. L'intervento comprende trattamenti adulticidi e larvicidi, l'ispezione delle aree interessate e la rimozione degli eventuali focolai larvali. Le operazioni di disinfestazione adulticida prenderanno il via alle 00 nella notte tra oggi e domani e saranno ripetute nei due giorni successivi. L'intervento avrà una durata di circa 3 ore. I residenti dovranno rimanere all'interno degli edifici, mantenendo porte e finestre chiuse e sospendendo il funzionamento degli impianti di ricambio dell'aria. I cittadini e i responsabili degli immobili dovranno consentire l'accesso alle aree private al personale della ditta incaricata della disinfestazione. Durante i trattamenti gli animali domestici dovranno essere tenuti al chiuso. Prima della disinfestazione dovranno essere raccolte la frutta e la verdura negli orti. Inoltre, per contrastare la proliferazione della zanzara tigre, l'ordinanza dispone l'eliminazione di tutti i possibili ristagni d'acqua presenti negli spazi esterni, compresi terrazzi, balconi, cortili e giardini. Il mancato rispetto dell'ordinanza comporta una sanzione amministrativa tra 100 e 600 euro. (ANSA).