(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare del villaggio di Leszczydół-Nowiny, vicino a Wyszków, in Polonia. Lo ha riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore è un ragazzo di 15 anni ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una bidella, e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo, la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione. Il nuovo attacco giunge dopo che ieri 7 persone sono rimaste ferite in un analogo attacco con coltello in una scuola in Polonia, nella località di Ostrołęka. (ANSA).