(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - Amazon intende ridurre la sua forza lavoro globale di 16.000 unità, dopo un primo round di tagli da 14.000 unità in ottobre. "Stiamo lavorando per rafforzare la nostra organizzazione riducendo i livelli gerarchici, aumentando la responsabilità individuale ed eliminando la burocrazia", ha detto Beth Galetti, vicepresidente delle risorse umane e delle tecnologia, sottolineando che mentre in molte aree "i cambiamenti organizzati sono stati finalizzati in ottobre", in altre il lavoro si sta completando "solo ora". (ANSA).