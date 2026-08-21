(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Non si fermano i rincari dei carburanti. La benzina segna un nuovo picco dopo i 2,002 euro al litro raggiunti ieri e sale a 2,005 in modalità self sulla rete stradale, il prezzo più alto da circa tre anni. In autostrada è a 2,080 (ieri era 2,077). Il gasolio raggiunge 2,122 al litro sulla rete stradale (ieri era 2,116) e 2,194 in autostrada (ieri 2,186). Sono i dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Per la benzina, i dati settimanali del ministero dell'Ambiente, mostrano che il prezzo non superava i 2 euro al litro dal 2023 (2,001 nella media settimanale dal 18 al 24 settembre 2023). Il record degli ultimi anni è stato toccato a marzo del 2022, dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, quando i prezzi medi della verde si aggiravano sui 2,2 euro al litro. (ANSA).