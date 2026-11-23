(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Compie 30 anni Sr-Tiget, l'istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica, che oggi ha festeggiato il traguardo inaugurando i nuovi laboratori realizzati anche grazie a fondi del Pnrr. Nei suoi primi trent'anni di lavoro, il centro milanese, che conta su 300 ricercatori, e lavora a stretto contatto con l'università e con l'ospedale San Raffaele "per portare nuove cure fino al letto del paziente" come ha spiegato il direttore Luigi Naldini, ha sviluppato una serie di terapie in particolare con le cellule staminali del sangue per patologie come talassemia, anemia falciforme e la leucodistrofia metacromatica, terribile malattia mortale neurogenerativa, per cui il Sr-Tiget ha trovato un protocollo terapeutico che, se somministrato molto precocemente, "porta alla piena correzione". E' settore di "innovazione dirompente" che rappresenta l'inizio di "una nuova stagione per la medicina" anche oncologica e non solo. Nei laboratori dell'istituto sono nate alcune fra le prime terapie geniche approvate come farmaci per malattie rare: quella per l'Ada-Scid, che ha avuto l'autorizzazione europea nel 2016, quella per la leucodistrofia che è stata approvata nel 2020 in Europa e nel 2024 negli Stati Uniti e quella per la sindrome di Wiscott-Aldrich, approvata lo scorso dicembre negli Usa e quest'anno dalla Ue. "Quando questo Istituto nacque, dall'alleanza tra Telethon e San Raffaele, a molte famiglie si poteva offrire solo una diagnosi. Il nome di una malattia senza cura. Oggi, qui, quelle stesse malattie finiscono in modo diverso" ha sottolineato il ministro della Salute Orazio Schillaci convinto che "questi trent'anni sono una dimostrazione: investire sulla ricerca con pazienza produce cure, non promesse". Ma resta ancora tanto da fare. Una questione essenziale è quella della disponibilità dei farmaci: le aziende farmaceutiche sono poco inclini a produrli perché non rientrerebbero degli investimenti. Ed è per questo che Fondanzione Telethon si è fatta avanti in prima persona e, ha ricordato il suo presidente Luca Cordero di Montezemolo, è diventata la prima charity non profit al mondo a portare fino all'approvazione alla Food and Drug Administration americana una terapia genica (quella per la sindrome di Wiscott-Aldrich). "Vuol dire che il lavoro di ricerca arriva al letto del paziente e vuol dire non lasciare nessuno indietro - ha sottolineato ricordando che sta per tornare la maratona tv per "informare di quanto facciamo". Il prossimo passo per l'St-Tiget è la costruzione (ora in corso) di una cell factory, in cui si crea proprio il prodotto cellulare pronto per l'inoculo del paziente che dovrebbe essere pronta alla metà del prossimo anno. "Trovare il modo di rendere queste terapie disponibili è la sfida che dobbiamo affrontare insieme" ha aggiunto Naldini. Intanto "i nuovi laboratori sono il nostro modo di dire che non intendiamo fermarci" ha concluso l'ad dell'ospedale San Raffaele Marco Centenari. (ANSA).